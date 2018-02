«سلامة» في مرمى السخرية.. ليبيا «انعصرت» و«مبعوث البرتقال في رحلة»

خاص المتوسط:

«على نفسها جرت براقش مفرمة السخرية» عبارة واصفة لحوائط مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت للسخرية من المبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، الذي دوّن على تويتر اليوم «تغريدة غير سياسية»، متغزلًا في البرتقال الليبي، مما دفع عدد من مستخدمي مواقع التواصل إلى تسميته «مبعوث البرتقال».

«غسان أبو صرة» على غرار مقولة الفنان المصري الراحل سعيد صالح في مسرحية «العيال كبرت» باتت تغريدة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتندر على حديث سلامة الذي جاء فيه «أعاد البرتقال الليبي الأنيق القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم مذاقا عرفته في طفولتي وكدت أنساه: “أبو صرة” طبعا، و”الشموطي” خصوصا وقد احتفظ في ليبيا بتلك النكهة الفريدة التي فقدها في غيرها من البلدان».

وتضمنت تغريدات السخرية تشبيهًا بالممثل المصري عادل إمام، وكتب أحد المستخدمين «غسان سلامة ذكرني بالفنان عادل إمام عندما قال” نابليون ساب الجيوش والمعارك وقعد يمضي أطباق، غسان ترك أزمة ليبيا والسياسيين الليبيين بحماقاتهم لإطالة الأزمة وهو يتنقل بين فنادق ودول العالم مستمتعا حتى يحدثنا عن البرتقال أبو صرة، إنه مبعوث البرتقال».

وعبر مستخدم ثان عن غضبه «ليبيا انعصرت واندارت سموزي وهذا قاعد يقوللكم برتقال بوصرة وذكريات طفولة، سلامة جاي رحلة» فيما وجه ثالث حديثه لسلامة «هل كل هذا الغزل في البرتقال الليبي د.غسان؟ أتمنى أن تولي اهتمامك بأهل تاورغاء حتى يتسنى لهم العودة إلى مدينتهم”.

وأكدت تغيرات متداولة أن موضوع غسان سلامة والبرتقال مهم جداً. ويبين مدى أهمية الوضع الإنساني والأزمة الليبية لمبعوث الأمم المتحدة، فيما تساءل مغرد «هل ذقت طعم الدم الليبي الذي اختلط بطعم البرتقال».

وأوضحت سلسلة تغريديات ساخرة من سلامة «مبعوث الفاو»!! الذي فشل في مهمته وقرر أن يستكمل بقية مهمته في السياحة داخل ليبيا.

