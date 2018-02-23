لافروف: الناتو ساهم في نشر الإرهاب بليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن حلف شمال الأطلسي”الناتو” عجز عن محاربة الإرهاب في البلاد.

وهاجم لافروف، في كلمة ألقاها في جامعة بلجراد، تحركات دول الناتو في ليبيا، قائلا “إن تحركات دول الحلف في ليبيا، وسائر دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تسببت في نشر الإرهاب في ليبيا، من خلال توفير أرضية خصبة لظهور إرهابيين جدد في البلاد، وولدت التطرف”، وزرعت الفوضى، مشددا على ضرورة محاربة الإرهاب وعناصر داعش الموجودين داخل ليبيا نهائيا، قبل توجههم إلى مناطق أخرى.

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