تعهدت السلطات الأردنية للسفير الليبي لديها محمد البرغثي، باستعدادهم لرفع التأشيرة عن الليبيين تدريجيا دون تحديد موعد لذلك.

وفى نفس السياق، أعلنت السفارة في بيان توضيحي على صفحتها بفيسبوك، أن المرحلة الأولى من الرفع ستشمل النساء والأطفال دون الـ 15 عاما والرجال فوق الـ 50 عاما، مشيرة إلى انتظار إبلاغهم من قبل السلطات الأردنية المختصة رسميا بهذا الخصوص.

