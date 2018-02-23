تضارب الأنباء عن مصير عضو المجلس البلدي سرت "ابراهيم مليطان"

تضاربت الأنباء عن اختطاف عضو المجلس البلدي سرت ومسؤول الملف الأمني بالمدينة ابراهيم مليطان في العاصمة طرابلس.

وقال مصدر مسؤول بسرت، لبوابة افريقيا الإخبارية، إن عضو المجلس البلدي سرت اختطف مساء أمس الخميس في العاصمة طرابلس، وهو ما أكدته وتدوالته عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مقربين من مليطان.

ومن جهة أخرى نفت مصادر مقربة من مليطان نبأ اختطافه في طرابلس موضحة أنه تم استيقافه من قبل “ميليشا” في طرابلس واحتجزته لعدة ساعات دون الإشارة إلى الأسباب والدوافع.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن مليطان متواجد الآن في مدينة مصراتة وهو بصحة جيدة.

يشار إلى أن عميد بلدية سرت مختار خليفة المعداني اختطف من قبل مجهولين في فبراير العام الماضي في طرابلس، وأفرج عنه بعد أكثر من شهر بضغوط دولية وأممية ومحلية.

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