سلامة يُغازل البرتقال الليبي

كسر المبعوث الأممي غسان سلامة حدة المشهد السياسي الليبي من خلال تغزله عبر تغريدة له بالبرتقال الليبي واصفاً إياه بأنيق القوام.

وقال سلامة في التغريدة التي نشرها أمس الخميس على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن طعم البرتقال الليبي “أبو صرة” و “الشموطي” يعيد إليه ذكريات الطفولة والصبا وأن هذا الطعم كاد ينساه.

مؤكدا بأن هذا الطعم سيظل في ذاكرته عن ليبيا التي يأمل مواطنوها أن تظل ذاكرة الأخير عالقة بما هو أكثر من طعم البرتقال والمساهمة في إيجاد توافق حقيقي بين كل الأطراف المتنازعة.

وأعدت منطقة الساعدية سلة برتقال تزن 17 طن، خلال مهرجان السلام السنوي الذي أقيم بتاريخ 20 من فبراير الجاري، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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