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ترحيل أكثر من 14 ألف مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى بلدانهم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، ترحيل أكثر من أربعة عشر ألف مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى بلدانهم .

وأكدت  الفاضل خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة المعنية بالهجرة غير القانونية أمس في طرابلس، أن هذا العدد تمت إجراءات ترحيلهم من ليبيا، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار الجهود التى بذلتها ليبيا واللجنة الثلاثية المشتركة.

وأشارت الفاضل في تصريح لقناة ليبيا، إلى أن اللجنة اتخذت عددا من الخطوات في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين ليبيا ودول الجوار.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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