انطلق من مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، موكب “حراك الرايات البيضاء”، متجها إلى مصراته، وهراوة.

وأعلن حراك الرايات البيضاء، أن الهدف من هذا الموكب، نشر ثقافة التعايش السلمي والمصالحة بين جميع الليبيين، بمشاركة شباب من مختلف المناطق.

