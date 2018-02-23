اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن | نظّم نادي النصر الرياضي صالونًا ثقافيًا بعنوان ” #تاورغاء وحق الع…

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّم نادي النصر الرياضي صالونًا ثقافيًا بعنوان ” #تاورغاء وحق العودة”، شارك فيه نائب رئيس الحكومة المؤقتة د.”عبدالسلام البدري” ، ومدير مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب “سراج الدين التاورغي”، وعدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والرياضية، وتم التأكيد حق عودة أهالي ونبذ الفرقة بين أبناء الوطن.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك