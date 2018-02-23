ليبيا_الآن | نظّم نادي النصر الرياضي صالونًا ثقافيًا بعنوان ” #تاورغاء وحق الع…

#ليبيا_الآن | نظّم نادي النصر الرياضي صالونًا ثقافيًا بعنوان ” #تاورغاء وحق العودة”، شارك فيه نائب رئيس الحكومة المؤقتة د.”عبدالسلام البدري” ، ومدير مركز الإعلام الجديد للتطوير والتدريب “سراج الدين التاورغي”، وعدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والرياضية، وتم التأكيد حق عودة أهالي ونبذ الفرقة بين أبناء الوطن.
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