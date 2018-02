المتوسط:

كشفت رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل، ترحيل أكثر 14 ألف مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى بلدانهم ، خلال اجتماع اللجنة الثلاثية المشتركة المعنية بالهجرة غير القانونية أمس في طرابلس.

وقالت “الفاضل”، إنه تم اتخاذ إجراءات ترحيلهم من ليبيا، وتأمين عودتهم إلى بلدانهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في إطار الجهود التى بذلتها ليبيا واللجنة الثلاثية المشتركة، مشيرة إلى أن اللجنة اتخذت عددا من الخطوات في إطار التعاون الأمني والاستخباراتي بين ليبيا ودول الجوار.

The post “مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي” تكشف إحصائية المهاجرين المرحلين من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية