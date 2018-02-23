أمن السواحل: انتهاء أعمال صيانة الزورق 106

وصل الزورق رقم مئة وستة، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلى ليبيا، بعد انتهاء أعمال صيانته في تونس.

مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، والمتحدث باسم غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، العميد طارق شنبور صرح لقناة ليبيا، إن صيانة القارب تأتي وفق الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا سنة ألفين وثمانية، والتي تتكفل بموجبه إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسداد كامل رسوم التدريب والصيانة البحرية.

وأوضح شنبور أن الزورق مئة وستة، يعمل على تأمين الساحل البحري من منطقة تاجوراء إلى زليتن، شرق العاصمة طرابلس من ظواهر التهريب والهجرة غير الشرعية.

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