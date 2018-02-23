حرب جديدة لداعش ضد كل “الليبيين”

أعلن داعش عن حرب جديدة ضد كل من الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة الجفرة وسرت والهلال النفطي وصفها بحرب الاستنزاف.

وتبنى داعش الهجوم الانتحاري على بوابة ودان الغربية المعروفة بـ”الكنشيلو”، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً عن المدينة.

وأوضح التنظيم الإرهابي أن منفذ العملية يدعى أبو محمد المهاجر.

ونشرت المعلومات صحيفة “النبأ” الموالية للتنظيم، والتي تصدر فيها أخبار داعش في مناطق تواجده في العالم.

ونقلت الصحيفة كذلك وقوف داعش وراء الهجوم على بوابة الـ90 شرق سرت.

وكشف التنظيم أن منفذ عملية شرق سرت ليبي الجنسية يكنى أبو عادل الأنصاري.

وأوضح التنظيم كذلك مسؤوليته عن هجوم حوض زلة بداية فبراير، الذي تمكن الجيش خلاله من قتل عدد من الإرهابيين المسؤولين عن جرائم معروفة من بينهم أحمد بن ناصر المعروف ب”جزار داعش”.

وأعلن داعش نيته تكرير الهجمات، واضعاً الجيش الوطني والقوات التابعة لحكومة الوفاق في خانة واحدة.

ولم تتبن الصحيفة التفجيرين الواقعين في مدينة بنغازي خلال شهري يناير وفبراير، والذين أسفرا عن عشرات القتلى والجرحى في المدينة.

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