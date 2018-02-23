تجدد الاشتباكات في سبها بين أولاد سليمان والتبو

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة الليلة الماضية بمحيط مقر اللواء السادس مشاة (كتيبة فارس الصحراء) سابقا، بين مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتي أولاد سليمان والتبو .

وأكد مركز سبها الطبي أنه لم يستقبل أي إصابات ، رغم أن شهود عيان وصفوا الاشتباكات بأنها الأكثر عنفا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الشهود إن أصوات القذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة المُستخدمة في الاشتباكات كانت عالية جداً، الأمر الذي شكّل خطورة على حياة المدنيين في المناطق المجاورة لمنطقة الاشتباكات.

وكان وفد من مجلس النواب زار سبها المدة الماضية وقدم مبادرة للصلح بين قبيلتي أولاد سليمان والتبو ولازال ينتظر ردود طرفي النزاع لتوقيع اتفاق التعايش السلمي وإيقاف القتال في المدينة .

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش الوطني أصدرت قرارًا يقضي بتبعية اللواء السادس مشاة إلى القيادة العامة، فيما نفى مصدر باللواء السادس علمهم بالقرار وعدم التنسيق معهم بخصوصه.

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