ماحقيقة رفع السلطات الاردنية للتأشيرة عن الليبيين ؟

قالت مصادر متطابقة إن السلطات الاردنية أبدت استعدادها للسفير الليبي لدى عمان محمد البرغثي، لرفع التأشيرة عن الليبيين تدريجيا.

وأضافت المصادر أن السلطات الاردنية لم تحدد تاريخا معينا لبدء هذا القرار.

وفي توضيح للسفارة الليبية في الاردن لهذا القرار ،إعتبرت الاخيرة في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن المرحلة الأولى من الرفع ستشمل النساء والأطفال دون الـ 15 عاما والرجال فوق الـ 50 عاما.

وأشارت السفارة الى أنها تنتظرابلاغها رسميا بسريان هذا القرار من قبل السلطات الأردنية .

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