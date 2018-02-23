الكشف عن جنسيات شبكة لتهريب المخدرات الى ليبيا إنطلاقا من أسبانيا

اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا يشتبه بتدبيره عملية دولية لتهريب عشرة أطنان من المخدرات، من منطقة كوستا دل سول، إلى ليبيا.

وبحسب صحيفة أكسبريس، فإن الرجل، كان يخطط لإرسال المخدرات عن طريق وضعها داخل الأجهزة المنزلية، باستخدام شركة تصدير تم إنشاؤها خصيصا لعملية التهريب، ووفق المخطط فسوف يتم توزيع المخدرات على منطقة الشرق الأوسط بعد أن تصل إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وتابعت الصحفية، أن من بين المتورطين شخص مغربي، وثلاثة إسبان من أصل مغربي، وخمسة آخرين محتجزين.

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