انتهاء صيانة الزورق 106 وفق الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا

أعلن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، والمتحدث باسم غرفة العمليات الليبية الإيطالية ‏المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب، العميد طارق شنبور ، وصل الزورق رقم 106، التابع للإدارة العامة لأمن السواحل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إلى ليبيا، بعد انتهاء أعمال صيانته في تونس.

وأضاف “شنبور”، فى تصريحات صحفية، أن صيانة القارب تأتي وفق الاتفاق الموقع بين ليبيا وإيطاليا سنة ألفين وثمانية، والتي تتكفل بموجبه إيطاليا والاتحاد الأوروبي بسداد كامل رسوم التدريب والصيانة البحرية.

