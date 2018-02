تعرف على بنود الاتفاق الأمريكي الليبي بشأن الآثار والممتلكات الليبية

المتوسط:

يوقع اليوم، وكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة والشؤون العامة ستيفن غولدشتاين، ووزير الخارجية الليبي، و وكيل وزارة الشؤون الخارجية لطفي المغربي على مذكرة تفاهم ثنائية تاريخية حول حماية الممتلكات الثقافية في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلنت السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، أن الاتفاقية جزءا من التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

بنود الاتفاقية

وبناء على الاتفاقية، ستفرض الولايات المتحدة قيودا على الواردات على فئات من المواد الأثرية التي تمثل التراث الثقافي الليبي، والتي يرجع تاريخها إلى 12000 قبل الميلاد. خلال عام 1750 م والمواد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1551 إلى 1911 م.

وتهدف القيود إلى الحد من الحافز على النهب والاتجار بالبشر، وهي من بين الطرق العديدة التي تحارب بها الولايات المتحدة تمويل الإرهاب وتعطل السوق العالمية في الآثار غير القانونية، وتستمر هذه القيود في فرض قيود مماثلة تنفذها الحكومة الأمريكية على أساس طارئ في 5 ديسمبر 2017.

و اوضحت الخارجية الأمريكية، أن تفاقية الملكية الثقافية التي تم التفاوض عليها من قبل وزارة الخارجية، بموجب القانون الأمريكي، الذي ينفذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن وسائل تحريم ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة تؤكد التزام الولايات المتحدة بعلاقتنا مع ليبيا، مشيرة إلى أنه يؤكد التزامنا العالمي بحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه.

يذكر أن، الولايات المتحدة لديها حاليا اتفاقيات ثنائية مماثلة مع 17 دولة حول العالم، بالاضافة الى القيود المفروضة على الواردات الطارئة على الممتلكات الثقافية من العراق وسوريا.

