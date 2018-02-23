ترحيب دولي بجهود ليبيا في إعادة قرابة 20 ألف مهاجر

رحبت البعثة المشتركة من الاتحادين الإفريقي الأوروبي، والأمم المتحدة بتقدم ليبيا في برنامج العودة الإنسانية الطوعية ومساعدتها في إعادة 19 ألف 370 مهاجر غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية في 2017.

وأكدت البعثة، في بيان مشترك تحصلت الرائد على نسخة منه، على أهمية زيادة الجهود؛ لضمان حماية اللاجئين، والسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل في نطاق أوسع على الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها السلطات الليبية؛ لإجلائهم خارج البلاد وإعادة توطينهم.

وشددت البعثة على ضرورة التسجيل الشامل عند نقاط الوصول، وفي مراكز الاحتجاز، من قبل السلطات الليبية وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لضمان إمكانية تتبع المهاجرين، داعية إلى تحسين ظروفهم في مراكز الاحتجاز، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية من الوصول إليهم، وضمان حماية المستضعفين، وإطلاق سراحهم. وفق البيان.

وطلبت البعثة المشتركة من السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية؛ لتسهيل خروج المهاجرين، و”إسقاط شرط الحصول على تأشيرة خروج في الظروف الاستثنائية”، وفق البعثة.

يشار الى أن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نظمت ورشة عمل في تونس لبحث التعاون، والتنسيق مع ليبيا على سياسات إدارة الهجرة، ومكافحة الجريمة المتصلة بها.

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