تكليف الغيثي رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات المكلف بتسيير وزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عبدالرحمن الأحيرش، قرارا بتكليف عبدالمنعم الغيثي رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة.

ونص القرار على تكليف عبدالمنعم عبدالرحمن الغيثي رئيسا للمجلس التسييري لبلدية درنة، كما نصت المادة الثانية منه على العمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، فيما طالبت المادة الثالثة منه الجهات المختصة بتنفيذه.

يذكر أنه صدر في الثاني عشر من فبراير الجاري قرار بإعفاء العميد السابق الدكتور احميدة تربح من مهامه في رئاسة وعضوية المجلس التسييري لمدينة درنة.

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