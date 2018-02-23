ليبيا_الآن | عقد المجلس البلدي #صبراتة إجتماعًا تحضيريًا لإحياء الذكرى السنوي…

#ليبيا_الآن | عقد المجلس البلدي #صبراتة إجتماعًا تحضيريًا لإحياء الذكرى السنوية الثانية لتحرير صبراتة من تنظيم #داعش الإرهابي، بحضور ممثل عن غرفة محاربة تنظيم داعش ومديرية الأمن والحرس البلدي وشركة الخدمات العامة وشركة بريد #ليبيا للإتصالات وعدد من أهالي الضحايا.
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