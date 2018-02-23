الدرسي يبحث آلية تشكيل قوة لفتح الطرق وتأمين نقاط التماس ببلدية الكفرة

عقد رئيس اللجنة المكلفة من قبل رئاسة مجلس وزراء الحكومة المؤقتة لمتابعة احتياجات البلديات، المهندس عوض الدرسي، اجتماعا موسعا لتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، حيال مشاريع بلدية الكفرة.

هذا وبحث الدرسي خلال الاجتماع، آلية تشكيل قوة محايدة من الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، لفتح الطرق وتأمين نقاط التماس، وأية مهام أخرى تسند إليها .

هذا وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء رضا فريطيس، ومدير مكتب وزير الداخلية العقيد امحمد عبد الكريم، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي العقيد البشير بالحاج، وعميد بلدية الكفرة، وآمر المنطقة العسكرية اللواء المبروك الغزوي.

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