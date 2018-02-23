ليبيا تكسب منازعة تحكيم تطالبها بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار

أكد ديوان المحاسبة، أن إدارة قضايا الدولة نجحت في كسب منازعة التحكيم برفض الدعوى المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد ليبيا من الشركة الليبية البرازيلية، وشركة أودربريتشت البرازيلية.

وأوضح الديوان، في بيان له، أن الشركتين طالبتا بتعويضات قيمتها مئة وتسعة وعشرون مليون دينار، مبينا أنه وثق تفاصيل القضية في تقريره السنوي لعام ألفين وخمسة عشر.

وثمن الديوان جهود إدارة قضايا الدولة ولجنة المتابعة، داعيا إلى الاستمرار في التنسيق بين المؤسسات القضائية، والرقابية، والتنفيذية؛ لقطع الطرق أمام مستغلي ظروف ليبيا؛ للاستيلاء على أموالها، وفق البيان.

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