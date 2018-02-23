ليبيا تكسب قضية تحكيم دولي ضد شركتين برازيليتين بقيمة 129 مليون دينار

كسبت السلطات الليبية قضية تحكيم دولي ضد شركتي إنشاءات برازيليتين بعد رفض مطالبة بمنحهما تعويضات بقيمة 96 مليون دولار نتيجة توقف مشروعاتهما في ليبيا.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي في بيان له، أنه تم “كسب منازعة التحكيم الدولية” المنظورة أمام “غرفة التجارة الدولية بباريس” بعد “رفض الدعوى المرفوعة ضد ليبيا من قبل (الشركة الليبية البرازيلية/شركة أوديبريشت البرازيلية) متضامنتين بمطالبتهما بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار (96 مليون دولار)”.

وكانت الشركتان تقومان بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في ليبيا، من قبيل الطرق والجسور وبعض المطارات، لكن أعمالهما توقفت منذ عام 2011.

وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد أوقف إجراءات صرف التعويض للشركتين المذكورة، ورفض التسوية والطعن في الدعوى وتم نشر تفاصيل القضية بتقريره السنوي لعام 2015.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية والتي تتخذ من باريس مقر لها، من أهم المنظمات الدولية المتخصصة في النظر بقضايا التحكيم وتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، كما تحتفظ بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية