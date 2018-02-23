الاعتداء بالسرقة على محطة القضامة الكهربائية

قامت مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء بالسرقة على الأسلاك الكهربائية لمحطة القضامة بالقرب من منطقة الأصابعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة.

وأوضح مدير دائرة توزيع الأصابعة جلال التواتي، في تصريحات صحافية، أن عددٌ من المُخربّين قام بمحاولة قطعِ الأسلاكِ النحاسيةِ التي تغذي خط الضوة في منطقة القضامة، بهدف السرقة إلا أنها باتت بالفشل، لافتا إلى أنه وبعد تلقّي فني الكهرباء المُناوب بالمحطة بلاغاً من قِبل أهالي المدينة يُفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن منازلَهم، سرع فنيي الكهرباء بتتبع الخط المغذي لتلك الأحياء ليكتشف تعرض خط 11 لمحاولة سرقة الأسلاك.

وأكد التواتي، أنه على الفور قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة بإعادة الخط المسروق ليعود التيار الكهرباء لكامل المنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية