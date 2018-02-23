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#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم قراره القاضي بتحديد يوم الجمعه المو…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم قراره القاضي بتحديد يوم الجمعه الموافق 2-3-2018 مباراة فريق الاتحاد المؤجلة أمام فريق الشط الساعة 15:30 على أرضية ملعب #طرابلس الدولي.

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