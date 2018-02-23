ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم قراره القاضي بتحديد يوم الجمعه المو…

#ليبيا_الآن | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم قراره القاضي بتحديد يوم الجمعه الموافق 2-3-2018 مباراة فريق الاتحاد المؤجلة أمام فريق الشط الساعة 15:30 على أرضية ملعب #طرابلس الدولي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
مهجرو تاورغاء يحملون الجهات المحلية والدولية مسؤولية منعهم العودة إلى ديارهم
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
العثور على جثة مجهولة الهوية على شواطئ راس لانوف
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حسني بي: مؤسستنا التى توفر سلعة حليب الأطفال المهمة لم يتم توفير جل الإعتمادات المالية لها
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
ترحيل 19 مهاجرا مغربيا من طرابلس جوا
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك