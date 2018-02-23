تشعرين بملل من ملابسك؟.. هكذا يمكنك تجديدها

أوقات كثيرة تصاحبنا حالة من الملل تجاه قطع ملابسنا، ونرى أنها أصبحت قديمة مهلهلة لا يصلح ارتداؤها، وأحيانا أخرى نراها تقليدية تشبه باقي القطع الأخرى التي لدينا، وبسبب ارتفاع الأسعار، خاصة الملابس الشتوية أصبح من الصعب التسوق وشراء قطع جديدة تغير من حالتنا.

لكن هل سنقف عند هذا، أم نحاول التغيير؟ إذا كنتِ ترغبين فى تجديد خزانتك، اتبعي الخطوات التالية..

1- الفيونكة

هل جربت من قبل استخدام إيشارب مصنوع من قماش الستان وعمله على شكل "فيونكة"؟.. نعم اجلبي الآن إيشارب من خزانتك واحبكيه على شكل فيونكة وزيني به الملابس السادة الرسمية، أو الكاجوال الجينز.

2- ألوان clown

لا أعرف ما السبب وراء عدم ارتداء ملابس من ألوان مختلفة، المهرج يرتدي قطعة ملابس واحدة من ألوان كثيرة ويكون مبهجا، نعم عليك تجربة هذا، لا أقصد أن تظهري مثل البلياتشو لكن عليك كسر روتين الألوان وارتداء قطع ملابس من ألوان كثيرة.

3- القص والتقطيع

الموضة الآن الملابس المقطعة سواء في التي شيرت والبلوفر أو البنطلون، وتوجد على موقع "يوتيوب" طرق كثيرة للقطع والتي منها استخدام "الموس" الحاد، فإذا كان لديك بنطلون تقليدي يمكنك قطعه وتحويله إلى قطعة ملابس جديدة، ونفس الحال في الأقمشة يمكنك تزيينها وإضافة بعض اللمسات عليها مثل استخدام الرسومات اللاصقة المتوفرة في محلات الأكسسوارات.

4- الدانتيل

الدانتيل متوفر في المحلات ورخيص، ويمكنك شراء اللون الأبيض منه أو اللون المفضل لديك، وتزيين البلوزات والبنطلونات، وحال عدم رغبتك في تجديد البنطلون قصيه إلى "هوت شورت" وحيكي به الدانتيل.

5- التلوين

متوفر الآن في المحلات أقلام ألوان للملابس، يمكنك شراء المفضل لديك وتلوين الملابس الكاجوال به أو إضافة بعض الرسومات كالنجوم والقلوب.

6- الأكسسوارات

تذكري دائما أن الأكسسوارات قادرة على تغيير مظهر قطع الملابس وتحويلها من قطعة كاجوال إلى أخرى كلاسيك، نعم ستغير من مظهرها وتضفي عليك لمسة جمالية رائعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا