سفير ليبي سابق: أمريكا أشرفت على دخول «داعش» في ليبيا

أكد محمد سعيد القشاط، سفير ليبيا السابق في السعودية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أشرفت على دخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى ليبيا خلال السنوات، موضحًا أنها مهدت لهم الطريق، حتى يكون تواجدهم سبب للتدخل الأجنبي.

وأضاف «القشاط»، في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هدف أمريكا هو السيطرة الثروات النفطية واليورانيوم في ليبيا، وكذلك الاستفادة من موقعها الجغرافي.

وأوضح السفير السابق، أن بلاده قادره على هزيمة الإرهاب في حال توحيد قوات المؤسسة العسكرية، ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، مؤكدًا أن الأطراف الخارجية الذي وراء هذا القرار لا تريد الاستقرار أو القضاء على الإرهاب.

وأكمل: «لا أحد يملك القرار الأن في ليبيا بشأن السماح بالتدخل، نظرا لحالة التشتت والفرقة الموجودة بين الأطراف».

وتابع القشاط، إن التدخل الأمريكي في ليبيا لن يكون الهدف منه الحل، بل إطالة أمد الصراع، كما هو الحال في سوريا والعراق وغيرها.

