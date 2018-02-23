العفو الدولية: آلاف من السجناء اعتقلوا دون تهمة منذ 2011 ولا يخضعون لأشراف قضائي

أكدت منظمة العفو الدولية أن آلاف المحتجزين في السجون تم اعتقالهم دون تهمة، مضيفة أن كثير من نزلاء السجون محتجزين منذ عام 2011م دون إشراف قضائي أو سبل للطعن في قانونية احتجازهم.

وحذرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الجمعة من انتشار التعذيب في السجون، مبينة أن مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية في حكومة قامت بسلسلة من عمليات القبض مستهدفة بعض الأشخاص بسبب ممارستهم لحقهم في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وغيره من الحقوق، بطريقة سلمية’.

وأوضحت أنه ‘” في شهر سبتمبر، قبضت قوة الردع ‘بشكل تعسفي’ على إمام مسجد في طرابلس للاشتباه في استخدامه المسجد في التحريض على العنف كما داهمت مليشيا الردع مهرجان ليبيا ‘كوميك كون’ للكتب والقصص المصورة في طرابلس وقبضت على 20 شخصا ً، من بينهم منظمو المؤتمر وبعض الحضور، وتم إلقاء القبض عليهم في نهاية شهر ديسمبر”.

وقال التقرير “كان الصحفيون، والنشطاء، والمدافعون عن حقوق الإنسان عرضة بوجه خاص للمضايقات، والاعتداءات، والاختفاء القسري على أيدي الجماعات المسلحة، والميليشيات الموالية لسلطات مختلفة تابعة للحكومات المتنافسة”.

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