مدير مركز طبرق الطبي يتفقد سير إجراء عمليات القسطرة القلبية

طبرق 23 فبراير 2018 (وال) – تفقد المدير العام لمركز طبرق الطبي فرج الجالي برفقة بعض الإدارات سير إجراء عمليات القسطرة القلبية.

وقام الجالي خلال الزيارة يوم أمس الخميس بالاطمئنان على المرضي الذين أجريت لهم عمليات قسطرة من مدن و مناطق ليبيا المختلفة.

تفقد المدير العام أيضاً برفقة إدارت الشؤون الهندسية و الطبية بعض الأقسام الطبية داخل المركز، واطلع خلالها على أعمال الصيانة في عدد من أقسام المركز.

واستعرض الجالي إمكانية تجهيز غرف العناية الخاصة بكل قسم بأحداث الإمكانيات.(وال – طبرق) ع م / أ د

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