مقر لجنة الصحة بمجلس النواب يكرم مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة

باب درنة 23 فبراير 2018 (وال)- كرم مقرر لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي النائب صالح هاشم إسماعيل، مدير مركز باب درنة للأمومة والطفولة عدنان عبد السلام محيقن، خلال زيارة مقرر لجنة الصحة بالمجلس لمركز باب درنة للأمومة والطفولة .

وقال مقرر لجنة الصحة بالمجلس صالح هاشم إسماعيل – في كلمته خلال حفل تكريم أقيم يوم الأربعاء، “إنني دائماً أقول بأن الشباب هو المقدام، وهو مستقبل الوطن ولابد من دعمه لتولي الإدارات في بلادنا، وخير مثال هو الأستاذ عدنان عبد السلام” .

وأضاف مقرر لجنة الصحة أن “ما قدمناه له اليوم هو شيء بسيط من لجنة الصحة بمجلس النواب، تقديراً وعرفاناً على مجهوداته في سبيل نهوض بقطاع الصحة ببلدية طبرق، رغم قلة الإمكانيات والظروف التي يمر بها القطاع الصحي ببلادنا” .

وأشاد مقرر لجنة الصحة بجهود جميع الموظفين والعاملين بالمركز، متمنياً لهم التوفيق والسداد في عملهم . (وال- باب درنة) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال