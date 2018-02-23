خبير عسكري: ما قاله المسماري حول توحيد الجيش الليبي تحت قيادة حفتر “غير صحيح”

قال عادل عبدالكافي، الخبير العسكري، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد المسماري، بخصوص التنسيق مع قوات “البنيان المرصوص” في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، “ليس لها أصل من الواقع”.

وتابع عبد الكافي خلال لقائه مع برنامج “ملفات ساخنة” عبر أثير راديو “سبوتنيك”: “لم يحدث مثل هذا التنسيق أو مثل هذه الاتصالات”.

وأشار عبدالكافي الى أن “هناك هيئة أركان مشتركة أسسها بعض الضباط في ليبيا ويطمحون للتواصل مع ضباط في المنطقة الشرقية عبر بعثة الأمم المتحدة، لإقامة ورشة عمل للخروج برأي موحد لتوحيد الجيش الليبي”.

وقال عبدالكافي

“هناك اعتراض من شريحة كبيرة من قيادات عسكرية أو ضباط في المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى على إقامة هيكلية خاصة بالجيش الليبي خارج الأراضي الليبية، ووجهوا الدعوة لإخوانهم من المنطقة الشرقية ممن يريدون الاستقرار لليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع تصور لتوحيد الجيش”.

وأضاف “هناك هيكلية داخل ليبيا وهيئة أركان مشتركة وتم الاطلاع عليها من قبل بعثة الأمم المتحدة وهناك توافق كبير عليها واتجاه على أن يتم التواصل مع ضباط المنطقة الشرقية”.

وأوضح أن “الضباط الممثلين للمنطقة الغربية في اجتماعات القاهرة لا توجد لديهم خلافات مع خليفة حفتر، لذلك ضباط المنطقة الغربية يرون أنهم لا يمثلونهم”.