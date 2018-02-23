متابعة سير عمل لجنة التفتيش والمتابعة بمستشفى الأطفال ببنغازي

بنغازي 23 فبراير 2018 (وال)- عقد مدير إدارة مستشفى الأطفال ببنغازي الدكتور مفتاح الفلاح، اجتماعاً ضم مدير مكتب المتابعة والتفتيش ناصر الكاديكي، ورؤساء الأقسام الكلانيكية .

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد الخميس، متابعة سير عمل اللجنة المكلفة بالتفتيش والمتابعة التي بدأت عملها خلال الأسبوعين الماضيين،والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة .

وقال رئيس لجنة التفتيش والمتابعة ناصر الكاديكي إن “الاجتماع عقد لتحديد مهام اللجنة، والوصول إلى النتائج الإيجابية والسلبية بالمستشفى، ومحاولة معالجة السلبيات والتأكيد على الإيجابيات” .

وأضاف الكاديكي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على طلب من رؤساء الأقسام بضرورة التعاون مع اللجنة التفتيش والمتابعة، وتزويد اللجنة بكشوفات الأسماء العاملين بالأقسام لديهم، ومقارنتها بالملاك الوظيفي الذي تم الحصول عليه من الشؤون الإدارية .

وأشار الكاديكي إلى أن الاجتماع كان إيجابياً جداً، وأن اللجنة مستمرة في عملها بشكل مستمر، لما نتج عن الاجتماع وما تم طلبه لتطبيقه، بالإضافة إلى تطرق لملف تفعيل دور المناوبين الإداريين في الفترات الليلية، وإعداد جداول للعناصر الطبية والطبية المساعدة تطبيقاً لقرار وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ومتابعة تنفيذها .

وأكد الكاديكي أنه ستعقد اجتماعات أخرى في المستشفى، من أجل الوصول إلى مستوى أفضل من الخدمات الطبية، متمنياً التوفيق للجميع لما فيه الصالح العام . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال