فنوش: أطراف خارجية تريد فرض نفسها في المشهد الليبي بدعم «السراج والسويحلي»

قال المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، إن “كل جهة جادة في البحث عن أي حل للأزمة الليبية عليها أن تدعم خيار توحيد المؤسسة العسكرية، التي بدونها لن يكون هناك حل سياسي وإمكانية تطبيق الخطة الأممية في انتخابات حرة ونزيهة”.

وأشار إلى أن “عدم تطبيق هذه الخطوة من الأطراف الخارجية التي لا تسعى إلى تقارب المؤسسة العسكرية، لأنها تريد أن تفرض نفسها داخل المشهد من خلال حالة الارتباك القائمة وهنا الحديث عن قيادات مصراته والسراج والسويحلي”.

وأضاف، غي حديث مع راديو “سبوتنيك” الروسي، أن “أي تقارب في المؤسسة العسكرية سيمحي الأسلحة أو الأدوات التي تستغلها هذه الأطراف لفرض نفسها داخل المشهد الليبي”، مشيرا إلى أن “الحراك الذي يحدث في القاهرة يجب دعمه من جميع الأطراف من أجل فرض حالة من الاستقرار”.

وأوضح أن العسكريين الذي اجتمعوا في القاهرة يمثلون كل المناطق الليبية، ولكنهم “لا يشكلون المليشيات الداعمة للسراج أو السويحلي، في حين أن الجهات الخارجية تريد أن تفرضهما”.

