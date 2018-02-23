مجلس جامعة عمر المختار يبحث استثمارات وأملاك الجامعة القابلة للاستثمار

البيضاء 23 فبراير 2018 (وال) – ناقش مجلس إدارة جامعة عمر المختار استثمارات وأملاك الجامعة القابلة للاستثمار بما يعود بالفائدة ويساعد على تنوع مصادرالدخل وبما يخدم العملية التعليمية حسب توجيهات إدارة الجامعة.

وبحث خلال الاجتماع أمس الخميس في مقر كلية الزراعة في مدينة البيضاء الملاحظات المقترحة من الوكلاء المساعدين لفروع الجامعة في (درنة .القبة) وعمداء الكليات ومدراء الإدارات.

وناقش الحاضرين هذه البنود باستفاضة واتفقوا على اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تخدم المصلحة العامة وهذه المؤسسة التعليمية ( وال _ البيضاء ) ب ع / أ د

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