نصر يطالب بتفعيل المؤسسات الرسمية في سبها

قال وكيل وزارة الحكم المحلي سابقا، علي نصر، إن ما حدث في العاصمة طرابلس يجب أن يحدث في مدينة سبها كخطوة أولى لحل الأزمة في الجنوب الليبي.

وأوضح نصر في تدوينه نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه يجب تفعيل المؤسسات الرسمية في سبها، عن طريق تضافر جهود أهلها، وتوحيد كلماتهم، لافتا إلى أنه يجب أن تتبنى البلدية بعميدها وأعضاء مجلسها البلدي والشؤون المحلية، هذا الحراك لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار بها، مطالبا المجموعات التي أتت من خارج سبها بالخروج فورا من المدينة والعودة إلى أمكانهم المعروفة.

وأضاف نصر قائلا “عايشنا وضع طرابلس عندما كانت تعج بكتائب مسلحة من خارجها ورأينا كيف كان وضعها الأمني، وما يمارس فيها من قتل وحرابه، وعندما تحرك أبناء طرابلس وطالبوا برحيل كل من أتى من خارجها، وتحقق ذلك أصبحت تنعم بالأمن والأمان، وأصبحت محجة لكل التيارات السياسية وتتحرك وتعمل فيها بحرية بشرط أن لا تحمل السلاح”، بحسب تعبيره.

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