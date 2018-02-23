حزمة عقوبات أمريكية جديدة على كوريا الشمالية

عين ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري، عن اعتزامه فرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وقال ترامب، في خطاب اليوم الجمعة: “أعلن أننا سنطلق أكبر مجموعة من العقوبات الجديدة على نظام كوريا الشمالية”.

وأوضح: “كجزء من مجموعة العقوبات، تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية 56 سفينة وشركات شحن وشركات تجارية تساعد كوريا الشمالية في انتهاك العقوبات”.

وكان مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض الجمعة، حزمة إضافية من العقوبات ضد كوريا الشمالية، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، إلى أن العقوبات الجديدة ستكون واسعة النطاق.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن “سلسلة أكثر صرامة وعدوانية” من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت يوم 3 سبتمبر/أيلول 2017 أنها قامت بتجربة ناجحة لرأس هيدروجينية تتخصص لاستخدامها في الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وأصبحت هذه التجربة النووية السادسة من نوعها، وعلاوة علي ذلك أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية.

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