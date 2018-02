المتوسط:

قال عادل عبد الكافي، الخبير العسكري، أن الضباط الممثلين للمنطقة الغربية في اجتماعات القاهرة لا توجد لديهم خلافات مع خليفة حفتر، موضحًا أن هناك هيكلية داخل ليبيا وهيئة أركان مشتركة وتم الاطلاع عليها من قبل بعثة الأمم المتحدة.

وأوضح «عبد الكافي»، في تصريحات صحيفة، اليوم الجمعة، أن هناك توافق كبير عليها واتجاه على أن يتم التواصل مع ضباط المنطقة الشرقية، مؤكدًا أن هناك اعتراض من شريحة كبيرة من قيادات عسكرية أو ضباط في المنطقة الغربية والجنوبية والوسطى على إقامة هيكلية خاصة بالجيش الليبي خارج الأراضي الليبية.

وتابع الخبير العسكري: «وجه الضباط الدعوة لإخوانهم من المنطقة الشرقية ممن يريدون الاستقرار لليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة لوضع تصور لتوحيد الجيش».

وأضاف أن هناك هيئة أركان مشتركة أسسها بعض الضباط في ليبيا ويطمحون للتواصل مع ضباط في المنطقة الشرقية عبر بعثة الأمم المتحدة، لإقامة ورشة عمل للخروج برأي موحد لتوحيد الجيش الليبي”.

وبخصوص تصريحات المتحدث باسم الجيش الليبي، العميد المسماري، بشأن التنسيق مع قوات “البنيان المرصوص” في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، أكد أنها “ليس لها أصل من الواقع ولم يحدث مثل هذا التنسيق أو مثل هذه الاتصالات”.

The post خبير عسكري: ضباط المنطقة الغربية لا توجد لديهم خلافات مع «حفتر» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية