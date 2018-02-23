اجتماع ثلاثي لبحث أوضاع المهاجرين

استضافت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الاجتماع الثلاثي لممثلي اللجنة الدولية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بالهجرة غير القانونية في ليبيا.

وبحث المجتمعون التعاون في مساعدة المهاجرين غير القانونيين في ليبيا والمساعدة على ترحيلهم إلى بلدانهم .

وحضر الاجتماع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة و رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي أميرة الفاضل ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا بينيتا موشايد إضافة إلى عدد من المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الهجرة والإغاثة الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية