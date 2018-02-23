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اجتماع ثلاثي لبحث أوضاع المهاجرين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الاجتماع الثلاثي لممثلي اللجنة الدولية للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بالهجرة غير القانونية في ليبيا.

وبحث المجتمعون التعاون في مساعدة المهاجرين غير القانونيين في ليبيا والمساعدة على ترحيلهم إلى بلدانهم .

وحضر الاجتماع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة و رئيسة مفوضية الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الافريقي أميرة الفاضل ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بليبيا بينيتا موشايد إضافة إلى عدد من المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الهجرة والإغاثة الإنسانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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