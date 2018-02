«جامعة عمر المختار» تناقش سبل الاستفادة من أملاكها

المتوسط:

ناقش مجلس إدارة جامعة عمر المختار، سبل دعم استثمارات الجامعة، بالاستفادة من أملاكها، بما يساعد على تنوع مصادرالدخل ويخدم العملية التعليمية.

وبحث «المجلس» خلال الاجتماع، أمس الخميس في مقر كلية الزراعة في مدينة البيضاء، الملاحظات المقترحة من الوكلاء المساعدين لفروع الجامعة في درنة والقبة، وعمداء الكليات ومدراء الإدارات.

واتفق الحاضرون على اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات التي تخدم المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية .

