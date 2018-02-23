اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعادة إعمار بنغازي الدولي تبحث أوضاع النازحين

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عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعادة إعمار بنغازي الدولي، مساء أمس الخميس اجتماعا مع اتحاد تجمع النازحين عن مناطق الصابري وبوعطني والبلاد وذلك لمناقشة أوضاع النازحين في المناطق المحررة.

وقالت رئيس اللجنة التحضيرية النائب عائشة الطبلقي ,”أن الاجتماع يأتي للنظر في رؤية إعادة إعمار بنغازي بحسب وجهة نظر من وصفتهم بأهل الشأن , لأن بنغازي للجميع وتبنى بالجميع والمشاركة المجتمعية مهمة جدا.”

وأضافت الطبلقي ,أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر باشرت في عملها للاستعداد للمؤتمر والمعرض الدولي بغرض نقل صورة واقعية للعالم حول ما تعانيه مدينة بنغازي من دمار التنظيمات الإرهابية ووضع رؤية فنية واقتصادية وقانونية لصندوق إعمار بنغازي وذلك للإسراع في عملية اعمار المدينة.

وأضافت رئيس اللجنة التحضيرية أن المشاركات ستكون محلية ودولية سواء من منظمات وشركات ورجال أعمال ومتبرعين لإعادة إعمار بنغازي.

يذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة إعمار بنغازي الدولي ,سيقام خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو 2018 بمدينة بنغازي.

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