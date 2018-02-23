ترحيب إفريقي أوروبي بمساهمة ليبيا في إعادة أكثر من 19 ألف مهاجر إلى بلدانهم

رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي والإفريقي، والأمم المتحدة خلال زيارتها لطرابلس بالتقدم الذي أحرزته ليبيا من خلال إعادة 19 ألف 370 مهاجر غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية في 2017، ضمن إطار برنامج العودة الطوعية.

وطالبت البعثة وفق ما نشرته بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا، السلطات الليبية باتخاذ خطوات عملية، لتسهيل خروج المهاجرين، بما في ذلك تجاوزشرط الحصول على تأشيرة خروج في الظروف الاستثنائية.

وشدد البيان، على ضرورة التسجيل الشامل عند نقاط الوصول، وفي مراكز الاحتجاز، من قبل السلطات الليبية وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لضمان إمكانية تتبع المهاجرين.

وأشارت البعثة، إلى دعمها المستمر للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير قانونية، منوهة إلى أن الأسابيع المقبلة، سيواصل المستوى التشغيلي لفرقة العمل الانخراط والتعاون مع السلطات الليبية من أجل تعزيز التقدم الذي احرز اليوم.

وأكد البيان، على أهمية زيادة الجهود؛ لضمان حماية اللاجئين، والسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل في نطاق أوسع على الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها السلطات الليبية؛ لإجلائهم خارج البلاد وإعادة توطينهم.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت بالتنسيق مع السلطات الليبية على برنامج العودة الطوعية العام الماضي، وذلك لمساعدة المهاجرين العالقين في ليبيا العودة إلى بلدانهم.

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