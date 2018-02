المتوسط:

تمكنت قوات الأمن المصري بمنفذ السلوم البرى، من ضبط 94 مصريًا مهاجرًا غير شرعي قادمين من الأراضي الليبية.

وجدير بالذكر أن منفذ السلوم استقبل اليوم الجمعة أكثر من 313 راكــبًا منهم 219 شرعي و94 غير شرعي كانوا تسللوا إلى الأراضي الليبية عبر الدروب الصحراوية.

appeared first on صحيفة المتوسط.

