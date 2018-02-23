قبيلتي التبو والزوي في الكفرة يتوصلون إلى اتفاق للمصالحة

أخبارليبيا24

وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوي في مدينة الكفرة اتفاقا للمصالحة وذلك عقب لقاء استمر يومين في تونس نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, ويحدد الاتفاق المبادئ الرئيسية للمصالحة ومن بينها حرية التنقل والمساءلة الفردية عن الجرائم وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات دون تمييز.

كما استعرض المشاركون في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.

واتفقت قبيلتا التبو والزوي على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة في غضون شهر واحد , حيث تكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه اللجنة. وسيتم اختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية.

و دعا المشاركون إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة لحماية المؤسسات بالإضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على تقديم الدعم لمبادرات المصالحة هذه وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات والمناصرة وتوفير الخبرة الفنية.

يشار إلى أن قبيلتي التبو والزوي شهدا نزاعات متكررة بينهم على فترات متقطعة , تسببت في وقوع العديد من الإصابات في الأرواح والأضرار في الممتلكات لكلا الجانبين.

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