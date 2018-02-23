استعراض عسكري في مصراتة ضمن احتفالات المدينة بالذكرى السابعة للثورة

نظمت المنطقة العسكرية الوسطى في مدينة مصراتة – غرب ليبيا – احتفالاً بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير، بمشاركة عدد من الكتائب العسكرية وحضور عدد من المسؤولين والمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة إن العرض العسكري أجري بمشاركة وحدات رمزية من القوات العسكرية النظامية بالجيش الليبي، والقوات المساندة لها.

واستعرضت أنواع مختلفة من أسلحة القوات البرية، وصاحب العرض استعراض جوي للطيران الحربي التابع للكلية الجوية مصراتة.

وهنأ عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد في كلمته خلال الاستعراض الحضور بالمناسبة، وتقدم بالشكر لآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، والضباط، وضباط الصف، والجنود التابعين لها، وأفراد القوات المساندة، وللجنة المنظمة على حسن تنظيمهم لهذا الحفل.

وأثنى عميد بلدية مصراتة على انضباط الجنود، وعملهم الدؤوب نحو بناء مؤسسة عسكرية، تحمي الوطن والمواطن من كيد الأعداء، ومكر الانقلابيين، وغدر الإرهاب والإرهابيين.

وتمتلك الكتائب المسلحة في مدينة مصراتة القوة العسكرية الأكبر في ليبيا، وشاركت هذه القوات في عملية البنيان المرصوص التي أطلقتها حكومة الوفاق لتحرير سرت من تنظيم داعش خلال صيف عام 2016 وتمكنت قوات البنيان المرصوص – التي تتكون في معظمها من كتائب مدينة مصراتة – من السيطرة على المدينة خلال سبعة أشهر.

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