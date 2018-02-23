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السلطات الليبية تكسب قضيتي تحكيم دولي ضد شركتين برازيليتين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

تم “كسب منازعة التحكيم الدولية” المنظورة أمام “غرفة التجارة الدولية بباريس”

 

عين ليبيا

أعلن ديوان المحاسبة كسب السلطات الليبية قضيتي تحكيم دولي ضد شركتي إنشاءات برازيليتين بعد رفض مطالبة بمنحهما تعويضات بقيمة 96 مليون دولار نتيجة توقف مشروعاتهما في ليبيا.

وقال ديوان المحاسبة الليبي في بيان له، أنه تم “كسب منازعة التحكيم الدولية” المنظورة أمام “غرفة التجارة الدولية بباريس” بعد “رفض الدعوى المرفوعة ضد ليبيا من قبل (الشركة الليبية البرازيلية/شركة أوديبريشت البرازيلية) متضامنتين بمطالبتهما بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار (96 مليون دولار)”.

وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد أوقف إجراءات صرف التعويض للشركتين المذكورة، ورفض التسوية والطعن في الدعوى وتم نشر تفاصيل القضية بتقريره السنوي لعام 2015.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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