السلطات الليبية تكسب قضيتي تحكيم دولي ضد شركتين برازيليتين

عين ليبيا

أعلن ديوان المحاسبة كسب السلطات الليبية قضيتي تحكيم دولي ضد شركتي إنشاءات برازيليتين بعد رفض مطالبة بمنحهما تعويضات بقيمة 96 مليون دولار نتيجة توقف مشروعاتهما في ليبيا.

وقال ديوان المحاسبة الليبي في بيان له، أنه تم “كسب منازعة التحكيم الدولية” المنظورة أمام “غرفة التجارة الدولية بباريس” بعد “رفض الدعوى المرفوعة ضد ليبيا من قبل (الشركة الليبية البرازيلية/شركة أوديبريشت البرازيلية) متضامنتين بمطالبتهما بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار (96 مليون دولار)”.

وكان ديوان المحاسبة في ليبيا قد أوقف إجراءات صرف التعويض للشركتين المذكورة، ورفض التسوية والطعن في الدعوى وتم نشر تفاصيل القضية بتقريره السنوي لعام 2015.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا