السعودية: نتعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

كشف وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، الجمعة، عن تعاون سعودي، أميركي، أوروبي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وحذر الجبير عقب لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، من تمدد تنظيم الدولة من ليبيا باتجاه دول الساحل، وفق ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان مواضيع التعاون المشترك، والقضايا الإقليمية والتحضيرات لمؤتمر دول جنوب الصحراء الذي سينطلق في بروكسل اليوم الجمعة، وتساهم فيه السعودية بمئة مليون دولار، دعماً منها للقوة المشتركة لدول جنوب الصحراء، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة عن الجبير، أن سياسة بلاده تقوم على التصدي للإرهاب والتطرف وكذلك عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد صرح في أكثر من مناسبة أن بلاده تدعم جهود ااإستقرار التى يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

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