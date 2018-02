توقيع اتفاق مصالحة بين قبيلتي التبو والزوي في الكفرة

المتوسط:

وقّع ممثلون عن قبيلتي التبو والزوي في منطقة الكفرة، إتفاقاً للمصالحة، اليوم الجمعة، وذلك عقب لقاء استمر يومين في تونس نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وينص إتفاق المبادئ الرئيسية للمصالحة، على حرية التنقل والمساءلة الفردية عن الجرائم وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات دون تمييز.

واتفقت قبيلتا التبو والزوي على تشكيل لجنة عليا للسلام والمصالحة في الكفرة في غضون شهر واحد. وستكون جميع المكونات الاجتماعية في المنطقة ممثلة في هذه اللجنة، على أن يتم اختيار الممثلين عبر عملية تشاورية وبطريقة تتسم بالشفافية.

ودعا المشاركون إلى إنشاء قوة أمنية محايدة في الكفرة لحماية المؤسسات. كما طالبوا أيضاً بتوفير الخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية للمنطقة.

وتعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على تقديم الدعم لمبادرات المصالحة هذه، وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات والمناصرة وتوفير الخبرة الفنية.

