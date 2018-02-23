الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي: ندعم ليبيا في جهود معالجة الهجرة

زارت بعثة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوربى والأمم المتحدة العاصمة الليبية طرابلس لتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والحماية في ليبيا، وأعربت البعثة المشتركة عن دعمها المستمر للسلطات الليبية في جهودها الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية.

وشددت البعثة على ضرورة وضع حد تدريجيا لنظام الاحتجاز التعسفي وتجنب احتجاز الأطفال وغيرهم من الأفراد الضعفاء، والعمل على تفكيك مراكز الاحتجاز في نهاية المطاف، مؤكدة أيضا على ضرورة إلغاء تجريم الهجرة غير النظامية في ليبيا، بما في ذلك تفكيك شبكات الاتجار والتهريب، فضلا عن ضرورة وضع نهج طويل الأجل ومستدام إزاء قضايا الهجرة في بلدان المنشأ والعبور لمعالجة الدوافع الرئيسية للهجرة غير النظامية.

وطلبت البعثة المشتركة من السلطات الليبية اتخاذ خطوات عملية لتسهيل خروج المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك التجاوز عن شرط الحصول على تأشيرة خروج أثناء هذه الظروف الاستثنائية.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي أن زيارة الوفود يوم أمس الخميس كانت لتقييم التقدم المحرز ولتعزيز التعاون مع السلطات الليبية في الاستجابة المشتركة لتحديات الهجرة والحماية، حيث تأتي الزيارة إلى ليبيا كمتابعة مباشرة لاجتماع فرقة العمل المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل في ديسمبر 2017.

وضمت البعثة مفوّضة الاتحاد الأفريقي أميرة الفاضل، وممثلي دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. حيث اجتمعوا مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، ووكيل وزير الداخلية، ومدير المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما قامت البعثة بزيارة مركز احتجاز للمهاجرين و ومأوى للنازحين داخليا.

ورحبت البعثة المشتركة بالتقدم المحرز في العودة الإنسانية الطوعية لـ 19,370 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في 2017 و 9,379 منذ 28 نوفمبر 2017 وبموازاة ذلك، تم إجلاء 1,211 لاجئ من ليبيا الى النيجر بغرض إعادة توطينهم وذلك منذ ديسمبر 2017.

وأكد بيان البعثة المشتركة أنه من اللازم بذل جهود إضافية لضمان حماية اللاجئين، بما في ذلك السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل على نطاق أوسع من الجنسيات الرسمية السبع التي تعترف بها الحكومة الليبية وذلك في إطار إجلائهم خارج ليبيا لإعادة توطينهم.

وشددت البعثة المشتركة على ضرورة إجراء تسجيل شامل ومنهجي عند نقاط الوصول وفي مراكز الاحتجاز من قبل السلطات الليبية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك لضمان سلامة وإمكانية تتبع جميع اللاجئين والمهاجرين.

وأوضحت البعثة أهمية تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك تمكين وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني من الوصول دون عوائق، فضلا عن ضمان حماية الأشخاص المستضعفين وإطلاق سراحهم.

واعتبرت البعثة المشتركة أن الحاجة إلى تعزيز مستوى الخدمات القنصلية التي تقدمها بلدان المنشأ تعد أمرا حاسما لتحقيق أقصى قدر من إمكانيات المساعدة الإنسانية للمهاجرين الضعفاء الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. وأقرت البعثة بأن إعادة فتح مأوى المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين الضعفاء يجب أن يكون أولوية للتقدم في إنشاء مركز عبور ومغادرة للاجئين.

وفي الأسابيع المقبلة، سيواصل المستوى التشغيلي لفرقة العمل الانخراط والتعاون مع السلطات الليبية من أجل تعزيز التقدم الذي تم احرازه بحسب البيان.

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