مانشستر يونايتد يحدد سعرا خياليا لبيع دي خيا

كتب- محمود السيد

حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، 100 مليون يورو، لبيع ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق الذي ينال اهتماما من ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد لن يفرط في دي خيا المرغوب في ريال مدريد بأقل من 100 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد لم يحسموا مصير الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي ينال دعما كبيرا من زملائه في الفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يراقب تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي وأليسون حارس روما الإيطالي، بجانب دي خيا، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في الصيف.

كان ريال مدريد قريبا من التعاقد مع دي خيا في صيف 2015، لكن الصفقة فشلت لإرسال يونايتد عقوده بعد نهاية سوق الانتقالات.

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