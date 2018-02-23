بيليه: البرازيل مرشح دائم للتتويج بلقب كأس العالم

أشار أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى أن منتخب بلاده قادر دائمًا على التتويج بلقب كأس العالم على الرغم من معاناة راقصي السامبا في النسخ الأخيرة من المونديال، والتي أرجع سببها إلى عدم حصول البرازيل على وقت كاف للتحضير للمشاركة في البطولة، وذلك في حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح بيليه أن معظم اللاعبين البرازيليين محترفون في القارة الأوروبية وهو أمر مختلف عن عصره عندما سيطرت البرازيل على المونديال في الفترة ما بين خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث وجد لاعبو البرازيل في الدوري المحلي، وبالتالي كان هناك مزيد من الوقت للتحضير على عكس الآن، وهو ما يصعب الأمور على المدير الفني لبناء فريق، ولكن على المستوى الفردي لا يوجد شك في أن أفضل اللاعبين في العالم من البرازيل.

وأضاف بيليه أن البرازيل دائمًا ما تكون مرشحة للفوز بلقب كأس العالم، ولكن يبنغي تحترام ألمانيا وكذلك الحال روسيا التي تمتلك فريقًا قويًا وتتمتع بأفضلية اللعب على أرضها، وكذلك الحال الأرجنتين التي تمتلك كل المقومات للذهاب بعيدًا في البطولة.

وتطرق بيليه للحديث عن نيمار، مشيرًا إلى أنه يلعب بصورة مختلفة مع المنتخب عن تلك التي يلعب بها في الأندية، حيث يلعب مع الأندية في مركز الجناح الأيسر بينما يميل إلى اللعب في العمق مع البرازيل كلاعب رقم 10 تقليدي، وهو أمر صعب للغاية إلا أنه تأقلم معه بصورة جيدة للغاية.

وأشار بيليه إلى أنه بالنظر إلى النجوم الموجودين في العالم حاليًا فلا يوجد سوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، موضحًا بأن الأمر الأهم بالنسبة للبرازيل الأن أن تمتلك مجموعة منظمة من اللاعبين خاصة أنها لم تعد تمتلك 3 أو 4 لاعبين مميزين في كل مركز كما كان الأمر عليه في السابق، وكذلك الحال مع ألمانيا والتي تكمن قوتها في قوة المجموعة وليس المهارات الفردية، فكانت المهارات الفردية هي الأمر الأهم في السابق إلا أن الأمور اختلفت تمامًا حاليًا.

وأكد بيليه قدرة نيمار على حمل شارة قيادة البرازيل، فهو اللاعب المحوري في المنتخب وينبغي عليه تحضير نفسه لتلك المهمة، مشيرًا إلى أنه يرى نيمار حاليًا اللاعب الأفضل في العالم دون منازع.

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