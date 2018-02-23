تصور حول آلية مشاركة الموظفين لمبادرة دعم جامعة بنغازي

أخبارليبيا24

تقدم مدير عام المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة بنغازي علي القطراني ,بتصور بخصوص آلية مشاركة الموظفين لمبادرة دعم الجامعة في الحملة التطوعية تحت مسمي دعم جامعة بنغازي لأجل أعمارها.

وقال القطراني أن هذا التصور يأتي كي يكون للموظفين بجامعة بنغازي دور مهم وكبير في مبادرة الحملة التطوعية، مقترحاً أن تكون مشاركة الموظف في حملة إعمار الجامعة بمبلغ يبدأ من 5 دينار إلى أعلى قيمة يستطيع أن يدفعها الموظف وتخصم من مرتبه حسب المدة التي يختارها الموظف شهر شهرين إلى 12 شهر.

على أن يكون ذلك عن طريق تعبئة نموذج اختياري، تحدد القيمة التي ستخصم من مرتب الموظف، والمدة التي يريد فيها الخصم، على أن تكون المشاركة اختيارية وتطوعية.

يشار إلى أن جامعة بنغازي قد أعلنت عن فتح حساب للتبرع في جميع المصارف التجارية تحت رقم 77777.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24